Chevalier : « Avoir la chance de rejoindre le PSG, c’est exceptionnel »

Lucas Chevalier est officiellement un joueur du PSG. Il a signé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale. Il s’est confié pour la première fois en tant que parisien.

Après une saison historique, le PSG a décidé de changer un petit peu son effectif. Ce samedi soir, il a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier. Le gardien arrive en provenance de Lille et il a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu. Il sera donc lié jusqu’en juin 2030 avec le club de la capitale. Comme c’est de coutume après chaque signature, l’international français a donné sa première interview à PSG TV. Extraits choisis…

Son premier sentiment en tant que joueur du PSG

« Une immense fierté. C’est clairement un nouveau cap dans ma carrière. Je passe à une étape supérieure, et c’était important pour moi de le faire maintenant. Je sentais que c’était le bon moment. Je pense que mes proches sont très fiers de moi. On se sent très, très bien depuis notre arrivée. »

La motivation de son choix de signer au PSG

« Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction… tout est au top du top. Je suis un joueur ambitieux, je sais que je peux accomplir de grandes choses. Et ici, à Paris, en restant en France après trois saisons bien menées à Lille, c’était le moment. Tout était réuni pour que je vienne. Dès que le Club est venu me voir, je savais que je voulais venir ici. »

Luis Enrique

« C’est un coach qui a une façon de jouer bien particulière. Le rôle du gardien est très important dans son système, il attend qu’on soit acteur du jeu, qu’on apporte une vraie plus-value. Le fait qu’il ait vu ça en moi, c’est très flatteur et ça me motive encore plus. À moi de lui rendre la pareille. J’aime son énergie sur le bord du terrain, même dans les petits détails comme les célébrations de buts : on sent une cohésion, une vraie force collective. J’ai aussi pu échanger avec lui, et j’ai senti un vrai intérêt de sa part pour que je vienne ici. Avec la saison que le Club vient de faire, c’est peut-être le meilleur entraîneur du monde aujourd’hui. »

Son image du PSG avant qu’il signe

« Je n’ai jamais gagné contre Paris. Quand on venait au Parc, on tombait souvent dans des périodes où le Club était en grande forme. On payait l’addition, en quelque sorte. Mais ce sont aussi des matchs où j’ai pu me mettre en valeur. Mon premier match au Parc des Princes, on avait perdu 4 à 3. Ce ne sont pas les souvenirs les plus agréables pour un gardien, mais ça marque. L’atmosphère du Parc est unique. C’est clairement la meilleure équipe de France, et probablement d’Europe. Avoir la chance de les rejoindre, c’est exceptionnel. »

Son message aux supporters

« Avant tout, je tiens à remercier le Président, Luis Campos, le coach Luis Enrique, tout son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir ici. C’est une immense joie pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain, je vais porter ce maillot avec amour et ambition. C’est un club ambitieux, et j’ai hâte de rencontrer les supporters. Je suis un gamin qui réalise son rêve, celui de jouer pour un très grand club. Et que ce soit Paris, le club de la capitale, ça a encore plus de sens pour moi. J’ai hâte de voir les supporters au Parc, je donnerai le meilleur de moi-même. Ensemble, on gagnera de nombreux titres. Ici c’est Paris ! »