Chevalier : « Ça donne du positif pour la suite »

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum23 novembre 2025

Ce samedi, le PSG a récupéré son fauteuil de leader après sa victoire en maîtrise face au Havre (3-0). Et Lucas Chevalier a livré son premier match consistant avec les Rouge & Bleu.

Dans ce type de match toujours particulier, placé après la trêve internationale et avant la Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif. Tout en maîtrise, les Rouge & Bleu l’ont emporté face à une équipe du Havre joueuse (3-0). Sous les feux des critiques ces dernières semaines, Lucas Chevalier a livré une bonne prestation dans les cages parisiennes. Au micro de PSG TV, l’international français s’est exprimé sur cette victoire des champions de France en titre.

« On gagne trois à zéro, on ne prend pas de but, on reste premier »

« Ça a été vraiment un match compliqué. Trois à zéro, de l’extérieur on peut se dire que ça a été une victoire large mais ça n’a pas été le cas pendant tout le match. On a été mis en difficulté, mais on sait que les matches après la trêve sont toujours compliqués. Donc oui, je suis content. On gagne trois à zéro, on ne prend pas de but, on reste premier. Tout le monde est content et ça donne du positif pour la suite. Mettre des buts, ne pas en prendre, rester en haut du classement… On a déjà fait beaucoup de matches depuis août et il en reste encore beaucoup, donc on va bien récupérer pour préparer le prochain match, encore et encore. »

