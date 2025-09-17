Chevalier : « C’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là »

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Parc des Princes (4-0).

Titulaire dans les buts du PSG ce mercredi soir, Lucas Chevalier n’a pas eu beaucoup de boulot contre l’Atalanta Bergame. Dans un match totalement dominé par le club de la capitale, le gardien parisien n’a pas été mis en difficulté et a répondu présent lorsqu’il le fallait. Après le large succès parisien contre les Italiens (4-0), Lucas Chevalier est revenu sur son nouveau rôle en tant que gardien du PSG.

« Un autre métier d’être gardien au PSG ? C’est très différent »

« Je ne me suis pas trop ennuyé ? Non, un peu plus en deuxième mi-temps à partir du moment où on a mis le 3-0. L’Atalanta a lâché, c’était devenu trop compliqué pour eux. En première mi-temps, il a toujours du boulot à faire. Du moment que l’on gagne, si je n’ai pas besoin de m’entreprendre, c’est que ça va, lance le gardien du PSG au micro de Canal Plus. Un autre métier d’être gardien au PSG ? C’est très différent. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains, il arrive surtout dans mes pieds. C’est ce que me demande le coach. Aujourd’hui, si je dois faire une analyse, c’est sur les ressorties de balle. Il y a toujours des choses à améliorer. Dans ce sens-là, je pense que je vais beaucoup aider l’équipe dès que l’on aura le ballon. Il faudra aussi être-là au moment où il faudra faire les arrêts. Ça va forcément arriver à un moment donné. Je me tiens prêt mais c’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là, ça va très très vite. Ça me manque de ne pas toucher plus de ballons ? Non, parce que l’on gagne. Aujourd’hui, je ne prends pas de buts. À Lille, j’avais l’habitude d’avoir au moins une fois par match de faire la parade à faire. C’est comme ça, cela montre que j’ai évolué dans ma carrière et que je joue dans une équipe plus forte aujourd’hui. La blessure de Joao Neves ? Je n’ai pas demandé. Mais c’est sûr qu’en ce moment, on est un peu dérangé par ça. Cette année, le coach va essayer de faire attention, il va gérer les joueurs parce qu’avec la saison qu’ils ont faite la saison dernière, ça va peut-être commencé à tirer. Ils vont tout faire pour préserver les joueurs, mais j’espère que ce n’est pas grave et qu’il va revenir très vite. »