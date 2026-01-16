Chevalier : « Dembélé ? Il n’est pas Ballon d’Or pour rien »

Le match entre le PSG et Lille de ce vendredi soir a été marqué par la classe d’Ousmane Dembélé. Lucas Chevalier, son coéquipier, a été émerveillé par son deuxième but.

Ce vendredi soir, le PSG recevait Lille – au Parc des Princes – dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont largement imposés contre les Lillois avec une prestation de très haute volée d’Ousmane Dembélé, auteur de deux magnifiques buts (3-0). Présent en zone mixte à l’issue de ce succès qui permet au Rouge & Bleu de reprendre provisoirement la tête du championnat, Lucas Chevalier a salué la performance de son coéquipier.

« Le but de Dembélé ? Magnifique »

« L’élimination de lundi, c’est le football. Les grandes équipes ne peuvent pas toujours tout gagner. C’est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. C’était frustrant, avance le gardien du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Le but de Dembélé ? Magnifique. Je suis étonné qu’il tente ce lob, je pensais qu’elle sortait. Il n’est pas Ballon d’Or pour rien. C’est le but du break, il fait beaucoup de bien à ce moment-là. Il lui a fallu du temps pour se remettre dedans, avec tous ces trophées individuels et ses blessures, c’est normal. La concurrence de Lens peut nous pousser encore plus à gagner tous les matches, à être meilleurs. C’est bon pour la Ligue 1. Lens est compétitif. Il reste encore beaucoup de matches et tout peut aller très vite. »











