Chevalier : « Hakimi ? Le meilleur latéral droit du monde »

Double buteur ce soir, Achraf Hakimi a encore brillé avec le PSG contre Brest (0-3). Lucas Chevalier s’est montré dithyrambique envers son coéquipier.

Achraf Hakimi enchaîne les prestations de haut vol avec le maillot du PSG et du Maroc depuis de très nombreux mois. Ce samedi après-midi, le capitaine du jour a livré une nouvelle prestation XXL ponctuée de deux buts. Présent en zone mixte après le large succès parisien contre Brest (0-3), Lucas Chevalier a encensé son coéquipier, qu’il considère comme le meilleur latéral droit du monde. « Hakimi ? Il est le meilleur latéral droit du monde. Il m’impressionne, avec un volume de jeu, avec une qualité technique, dans les petits espaces, souligne le gardien du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Il marque encore aujourd’hui. Il a une justesse offensive. C’est un latéral droit, mais c’est un piston, un avant droit. Je suis sûr qu’on peut le mettre de l’autre côté. C’est un joueur moderne. »

« En étant gardien du PSG, on se doit de remplir des attentes »

Lucas Chevalier est aussi revenu sur les critiques qu’il reçoit depuis son arrivée au PSG. « Les critiques ? J’essaie d’apprendre et de faire abstraction de ce qu’il peut se faire autour. En étant gardien du PSG, on se doit de remplir des attentes. Le contexte fait que c’est en ébullition. C’est un nouveau job, une nouvelle vie, de nouvelles consignes et une adaptation globale sur le terrain et en dehors. J’essaie de me concentrer sur moi-même, parler avec les coachs pour améliorer ce qu’il faut. Je suis certain que les beaux jours arrivent. Je me sens monter en puissance, en confiance. Je vais beaucoup aider l’équipe à l’avenir. »





