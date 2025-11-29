Chevalier : « Je sais juste que j’ai eu beaucoup de chance »

Sur la pelouse de Monaco, Lucas Chevalier a été victime d’une grosse semelle. Le gardien du PSG aurait pu se faire très mal. Malgré ça, l’arbitre de la rencontre n’a pas expulsé Lamine Camara.

On joue la douzième minute de la rencontre de la quatorzième journée entre Monaco et le PSG. Ballon au pied, Lucas Chevalier s’apprête à dégager au pied. Lamine Camara tente de venir piquer le ballon du gardien parisien, qui tente un dribble avant d’être violemment fauché par le milieu de terrain monégasque, qui écrase la cheville de Chevalier avec ses crampons. L’arbitre de la rencontre, Monsieur Clément Turpin, met la main à la poche et décide d’adresser un jaune. Au vu des images, le carton rouge semblait la meilleure décision. Mais la VAR n’a pas contacté l’arbitre central et ce dernier a décidé de maintenir son rouge malgré les nombreuses minutes passées au sol par Lucas Chevalier et la violence du choc.

« Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant »

Au micro de beIN SPORTS 1, à l’issue de la rencontre, le gardien du PSG est revenu sur cette très grosse faute. « Pour ma cheville, écoutez… je pense que tout le monde a vu… Je pense qu’aujourd’hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant et j’ai eu beaucoup de chance. Je ne l’ai pas ressassé, c’était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu’on doit éviter. Aujourd’hui je sais juste que j’ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines. »