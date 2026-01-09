Chevalier : « Je sais pourquoi je suis venu au PSG et je ne lâcherai pas quoi qu’il arrive »

Vainqueur au bout du suspense de l’OM au Trophée des Champions (2-2, 4-1 T.A.B), le PSG a pu compter sur un grand Lucas Chevalier, qui tient son match référence avec les Rouge & Bleu.

Le PSG a mis fin au rêve d’un titre pour l’OM. Au Koweït, le club de la capitale s’est imposé au bout du suspense face à son rival. Mené 1-2, les Rouge & Bleu ont arraché l’égalisation grâce à Gonçalo Ramos (90e+5). Puis lors de la séance de tirs au but, Lucas Chevalier a stoppé les deux premières tentatives olympiennes. Déjà performant durant le match avec de nombreux arrêts, le gardien parisien a réalisé sa meilleure performance depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu l’été dernier. Élu homme du match, l’ancien du LOSC s’est exprimé en zone-mixte sur sa performance et son début d’aventure difficile à Paris, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Sa performance face à l’OM

« Je pense qu’il s’agit de mon meilleur match depuis que je suis à Paris parce que j’ai été sollicité du début à la fin, j’ai eu des arrêts importants à faire même si tout n’est pas parfait. J’ai fait beaucoup d’arrêts mais ce n’est pas que ça être gardien. Il y a quelques situations où je peux mieux faire mais je travaille pour être plus performant, j’ai beaucoup de qualités et aujourd’hui on l’a encore vu. Je le faisais déjà à Lille mais quand tu le fais à Paris, c’est plus important pour les gens. »

Ses premiers mois difficiles au PSG

« Je pense qu’il y a eu un changement d’atmosphère, de dimension et je pense que j’ai eu beaucoup de leçons avec ça. Vous les journalistes êtes acteurs de ça, vous ne m’avez pas rendu la vie facile aussi, il faut le dire aussi mais ça fait partie de la vie sportive, du très haut niveau. L’exigence elle est au maximum, je sais que je fais des choses bien, des choses moins bien mais je suis droit dans mes baskets, je sais de quoi je suis capable, je sais pourquoi je suis venu au PSG et je ne lâcherai pas quoi qu’il arrive. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, ça ne changera rien pour moi (…) Je me suis senti un peu déstabilisé car je n’ai jamais été dans cette situation mais je n’ai jamais été dans une situation de vulnérabilité ou quoi que ce soit. J’ai juste encaissé les choses, c’est ce qu’il faut faire. Ça va peut-être m’arriver encore plus tard dans ma carrière où les gens vont essayer de te contester mais ça fait partie du truc, je sais qu’ici je dois être bon tous les trois jours. Si je suis bon aujourd’hui, je vais être le meilleur gardien du monde et la semaine prochaine je peux devenir l’un des plus mauvais (rires) donc je vais essayer de donner le maximum à chaque fois mais surtout ne vous inquiétez pas, je vais très bien. »

La force mentale du PSG

« Quand on voit le 2-1, que Marseille sort du banc, les gens se disent que c’est fini et en fait non ce n’est pas fini, ce n’est jamais fini avec Paris et je pense aussi à l’année dernière quand j’ai vu leur parcours en Ligue des Champions, c’est incroyable, ça fait monter les émotions très haut et très bas mais à la fin ça tourne en notre faveur, c’est encore meilleur. Oui cette équipe a quelque chose en plus, c’est certain. »