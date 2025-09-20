Chevalier : « Luis Enrique veut m’utiliser dans le jeu, un réel onzième joueur »

Arrivé au PSG cet été pour occuper le poste de gardien de but, Lucas Chevalier aura un rôle clé à jouer dans le jeu prôné par Luis Enrique.

Cet été, le PSG a décidé de faire un choix fort en changeant de gardien titulaire. Acteur majeur de la saison historique 2024-2025, Gianluigi Donnarumma a été invité à quitter les champions d’Europe, après sa non-prolongation de contrat avec le club parisien. Et rapidement, le board de Rouge & Bleu a trouvé son remplaçant en la personne de Lucas Chevalier. Et le portier de 23 ans aura de grosses responsabilités sur ses épaules. Dans une interview accordée à beIN SPORTS, l’international français a expliqué son rôle sur le terrain. Il est aussi revenu sur l’importance de Luis Campos dans sa signature au PSG et ses objectifs. Extraits choisis.

Comment se sent-il dans ce nouvel environnement ?

« C’est très nouveau pour moi. J’ai fait toute ma formation à Lille, en passant par Valenciennes en Ligue 2 (prêt en 2021-2022). J’étais un peu dans un confort aussi, il y avait ma famille et j’avais mes habitudes. J’ai réussi là où j’ai grandi et c’était donc le chemin logique pour moi de venir dans un club comme Paris. Forcement, tout est plus grand, le moindre détail est fait pour qu’on se sente bien et qu’on puisse être le plus performant possible sur le terrain. Parfois, on peut se dire que les petits détails ne sont rien mais à la fin quand on veut gagner des trophées, ça joue beaucoup. »

L’impression que la pression glisse sur lui

« Non, elle ne glisse pas, elle est là. Je pense que c’est plus mes proches qui ont été impactés par ça, parce qu’eux ne sont pas acteurs, ils regardent. Moi, je suis dans une posture où je dois jouer et être bon. J’ai été recruté pour cela. On ne va pas commencer à se trouver des excuses en se disant ‘ouais c’est la pression, c’est dur’. Non, on m’a recruté pour ça justement. J’essaie de jouer comme si j’étais avec les copains, même si parfois ce n’est pas évident parce qu’on reste des humains. Mais j’ai cette philosophie d’être le plus naturel possible. »

L’importance de Luis Campos dans sa venue au PSG

« C’est toujours plus facile de connaître des gens dans un club où on va signer (Luis Campos l’avait fait signer son premier contrat professionnel au LOSC). Il a facilité les échanges avec moi, mon agent et ma famille aussi. Il connaît mes parents. Directement, il y avait eu une affection particulière quand j’étais jeune et il m’avait déjà donné de l’intérêt alors que j’étais un jeune joueur. Quand on arrive dans un club comme ici, on peut appréhender certaines choses, et lui il facilite la chose. Ça paraît très facile aux yeux des gens alors que ça peut ne pas l’être. Donc oui, il a été très important et je suis content que l’histoire se passe comme cela. »

Ce que lui demande Luis Enrique dans le jeu

« Il veut m’utiliser dans le jeu, un réel onzième joueur, dans la gestion des espaces entre mes coéquipiers et moi, la gestion de la profondeur. J’essaie toujours d’être au contact, d’être disponible et d’assurer une continuité dans la ressortie de balle. C’est un rôle que je vais avoir tout au long de la saison. Il sera plus ou moins difficile à faire, selon l’équipe contre laquelle on va jouer. »

Comment aborde-t-il la saison de Ligue des champions avec le PSG

« À Lille, on était outsider donc la posture était différente. À tous les matchs on n’avait rien à perdre et si on ne gagnait pas les gens étaient moins exigeants. En plus, le PSG a été sacré champion de France et d’Europe, donc forcement il y aura plus d’attentes. Mais ça fait partie de l’évolution. Je vais devoir avoir le retour sur investissement on va dire (rires) mais c’est normal. Je suis venu pour ça. Dès le premier match, je gagne un titre (Supercoupe d’Europe). Je veux continuer à jouer des grands matchs et de performer. Je suis très fier de pouvoir défendre ces couleurs et on verra au fur et à mesure de la saison comment cela se passe. »

Ses axes de progression

« Les choses que les gens ne voient pas à la caméra. Un placement sur un centre qui me permet d’intervenir ou non, de mieux me replacer. Ce ne sont que des jeux de position qui vont faire qu’à la fin ça va faire la différence. À ce niveau-là, on va chercher les petits détails qu’on ne voit pas. »

Ce qu’on lui souhaite pour la saison

« De rendre fier mes proches et les supporters du PSG. Et puis, remplir l’armoire à trophées. »