Chevalier : « On a manqué d’impact, d’agressivité »

Ce samedi après-midi, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (1-0). Les Parisiens pourraient perdre la tête de la Ligue 1 ce soir.

Le PSG se déplaçait à Monaco pour le compte de la quatorzième journée de la Ligue 1. Dans un match dans lequel Monaco n’a pas laissé le PSG jouer son jeu, le club de la capitale s’est incliné sur un but dans le dernier quart d’heure des Monégasques (1-0). À dix contre onze dans les dix dernières minutes de la rencontre, le PSG s’est procuré des situations mais n’a pas réussi à marquer. Il s’incline pour la deuxième fois de la saison en championnat et pourrait perdre sa place de leader. Au micro de Ligue 1 +, Lucas Chevalier est revenu sur cette défaite parisienne.

« On a perdu des ballons un peu bête »

« Il y a eu pas mal de choses qui n’ont pas été aujourd’hui. On a manqué d’impact, on a perdu des ballons un peu bête. On a manqué dans l’agressivité. On était pas à 100% je pense. Monaco a été un peu plus tranchant. Aujourd’hui, ça se joue à un but. Les 10 dernières minutes, on a poussé mais je pense que ce n’était pas suffisant pour repartir avec les trois points aujourd’hui. De la fatigue ? Ce n’est pas facile depuis le début de la saison. On a beaucoup de blessés, on enchaîne les matches. C’est une saison particulière comparée à celle de la saison dernière. On joue pratiquement tous les trois jours. On a pas le temps de se décourager. Et puis on va repartir plein pot. Ça va la cheville ? Ça pourrait aller mieux. »