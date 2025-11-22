Chevalier : « On essaye de faire les meilleures performances possibles »

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé contre Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1 (3-0). Dans les buts, Lucas Chevalier a brillé avec trois arrêts.

Pour son retour sur les terrains, le PSG s’est imposé contre Le Havre (3-0). Dans les buts, Lucas Chevalier a brillé avec trois belles parades. Au micro de Ligue 1+, le gardien du PSG est revenu sur la belle victoire parisienne et sur sa prestation personnelle.

« Pour la confiance, pas prendre de but c’est bien »

« Ce sont des matches difficiles après la trêve. Et pour le coup, Le Havre ont bien tenu leur promesse de venir nous chercher. Ils nous ont mis en difficulté. C’est une belle équipe. Aujourd’hui, on gagne 3-0. C’est bien de mettre des buts pour la différence. Pour la confiance, pas prendre de but c’est bien. C’est très positif. Une victoire, un clean sheets à titre personnel, ça vous rassure, vous étiez attendu ? C’est un grand club, on essaye de faire les meilleures performances possibles. Les clean sheets, en tant que gardien, ça donnent de la confiance à la défense et à moi. On va essayer d’en faire le plus possible. Le plus important, quoi qu’il arrive, c’est de gagner les matches et on va essayer de le faire tous les trois jours. »