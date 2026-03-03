Chevalier pas convoqué pour la prochaine trêve internationale des Bleus ?

Relégué dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG, Lucas Chevalier devrait aussi perdre sa place en équipe de France à 100 jours de la Coupe du monde 2026.

J-100 avant la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique (11 juin – 19 juillet). Une compétition qui concernera de nombreux Parisiens. Présent dans le groupe de Didier Deschamps lors des derniers rassemblements, Lucas Chevalier a perdu de nombreux points depuis. En effet, l’international français est devenu la doublure de Matvey Safonov au PSG et n’a plus disputé le moindre match depuis la rencontre face à l’AJ Auxerre (0-1) le 23 janvier dernier. Une relégation dans la hiérarchie des gardiens de but qui devrait avoir un impact sur son avenir en équipe de France.

Un duel entre Risser et Butez pour la place de numéro 3

Promu gardien numéro 2 chez les Bleus à l’automne dernier, l’ancien du LOSC pourrait payer son manque de temps de jeu au PSG. À ce jour, la hiérarchie des deux premiers ne fait pas débat : Mike Maignan et Brice Samba. « Sauf blessure ou défaillance du portier russe, l’ancien Lillois ne devrait disputer que trois ou quatre rencontres d’ici la fin de saison. Une dynamique insuffisante à ce niveau d’exigence », rapporte Le Parisien. Le portier du PSG pourrait ainsi ne pas être convoqué pour la prochaine trêve internationale de mars, lors de laquelle l’équipe de France affrontera le Brésil et à la Colombie, les 26 et 29 mars à Boston et Washington. Et son concurrent, Alphonse Areola ne rassure pas non plus, lui qui n’est plus titulaire à West Ham depuis quelques semaines. Dans ce contexte, un duel entre Robin Risser (RC Lens) et Jean Butez (Côme) existe pour le rôle de troisième gardien. « À ce stade, l’écart entre les deux hommes est mince, avec peut-être un léger avantage au portier artésien. » Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la prochaine trêve internationale le 19 mars prochain.

La liste possible de l’équipe de France

: Maignan, Samba, Risser ou Butez – Défenseurs : Koundé, Malo Gusto, Saliba, Upamecano, Konaté, L. Hernandez ou W. Fofana, Digne, T. Hernandez

: Koundé, Malo Gusto, Saliba, Upamecano, Konaté, L. Hernandez ou W. Fofana, Digne, T. Hernandez Milieux : Tchouameni, Rabiot, Camavinga, Koné, Zaïre-Emery, Kanté, Doué

: Tchouameni, Rabiot, Camavinga, Koné, Zaïre-Emery, Kanté, Doué Attaquants : Mbappé, Dembélé, Barcola, Olise, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, M. Thuram ou Mateta ou Akliouche.