Chevalier, prolongations, départs… un mercato agité pour le PSG cet été ? 

Après une nouvelle saison historique, le PSG pourrait voir son effectif bouger lors du mercato estival. Plusieurs dossiers devraient être chauds du côté des arrivés comme des départs.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG est le meilleur club d’Europe. Le club de la capitale a réalisé le back-to-back en Ligue des champions et continue d’impressionner sur le terrain. Avec ses résultats sur le terrain, il est un club très attractif au niveau des joueurs. Lors du mercato estival, le PSG va devoir gérer certains dossiers pour des joueurs qui aimeraient avoir plus de temps de jeu et pourraient décider de partir. Ça pourrait être le cas pour Lucas Chevalier, comme l’explique Le Parisien. Arrivé pour être le numéro 1, il a vu Matvey Safonov le détrôner. En coulisses, il se murmure d’ailleurs que la direction travaille déjà sur l’arrivée d’un jeune portier étranger, avance le quotidien francilien. Supersub de grande qualité, Gonçalo Ramos pourrait être un des joueurs à surveiller côté départ. Pour avoir plus de temps de jeu, il pourrait envisager un départ, lui qui a une belle côte sur le marché, indique Le Parisien. « Toujours dans le secteur offensif, Kang-in Lee et Ibrahim Mbaye feront partie des dossiers à suivre. » Joueur de rotation, Lucas Hernandez pourrait aussi avoir des envies d’ailleurs afin de jouer plus régulièrement. En ce qui concerne Marquinhos, le PSG laissera le choix sur son avenir. S’il était amené à partir, le PSG irait lui chercher un remplaçant, assure le quotidien francilien.

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Les pistes Kroupi et Batrakov confirmées

En ce qui concerne les postes à renforcer, le PSG penserait à une doublure à Nuno Mendes, et à un ailier gaucher évoluant à droite. Pour cela, les dirigeants parisiens ont notamment plusieurs fois observé Aleksey Batrakov, jeune milieu offensif de 20 ans évoluant au Lokomotiv Moscou, confirme Le Parisien. Le quotidien francilien confirme aussi les pistes Julian Alvarez et Éli Junior Kroupi pour renforcer son attaque. Il faudra aussi surveiller les dossiers de prolongation de contrat. Senny Mayulu, après des tensions ces derniers mois dans les négociations, le climat semble s’être apaisé, laissant entrevoir une issue positive alors que son contrat court jusqu’en 2027. Reste malgré tout à trouver un accord, ce qui nécessitera de nouvelles discussions rapidement, lance Le Parisien. La fin de la campagne européenne va également permettre de relancer les échanges avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, tous deux engagés jusqu’en 2028, conclut le quotidien francilien.







