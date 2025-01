Si le PSG a réussi à se renforcer cet hiver avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens travaillent déjà sur d’autres dossiers pour renforcer l’équipe au prochain mercato estival.

Le PSG a frappé un gros coup sur le marché hivernal avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli contre une somme de 70M€ hors bonus. Une arme offensive supplémentaire pour Luis Enrique pour la seconde partie de cet exercice 2024-2025. Mais, la direction des Rouge & Bleu pense aussi à renforcer l’effectif parisien pour les saisons à venir. Et pour cela, le mercato d’été 2025 aura son importance avec déjà quelques dossiers en haut de la pile.

Pas satisfait des performances irrégulières de Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de stopper les discussions pour une prolongation de contrat. Alors que son bail prend fin en juin 2026, le portier italien pourrait être invité à partir à l’issue de la saison. Et pour le remplacer, la direction parisienne regarde du côté de la Ligue 1. Via le compte TikTok de L’Equipe, Loïc Tanzi a indiqué que le dossier du gardien sera l’un des chantiers du prochain mercato estival. « Les discussions entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain pour une prolongation sont aujourd’hui au point mort. Il lui restera un an de contrat avec le PSG. Je pense que l’été prochain, il y aura un gros chantier du côté des gardiens. On parle beaucoup de Lucas Chevalier (LOSC), c’est vrai. Le PSG l’adore. On peut imaginer le PSG tout faire pour la venue de Lucas Chevalier l’été prochain et peut-être laisser partir Donnarumma. Mais attention, Lille et Olivier Létang sont terribles en négociations et ils ne le laisseront pas partir aussi facilement. »

Le journaliste de L’Equipe a également confirmé que Mohamed Salah sera l’une des priorités offensives du PSG pour cet été. Pour rappel, l’attaquant égyptien (32 ans) arrive en fin de contrat avec Liverpool. « Mohamed Salah à Paris, ça peut se faire. Probablement pas cet hiver parce qu’il va rester à Liverpool et il négocie d’ailleurs une prolongation avec Liverpool mais attention l’été prochain, Paris va tout faire pour le faire venir. C’est probablement le joueur offensif que Paris veut le plus l’été prochain avec Jhon Durán (Aston Villa). Mais la concurrence est très forte avec une prolongation souhaitée par Liverpool et surtout Al-Hilal (Arabie saoudite) qui va lui proposer un pont d’or et qui a repris contact avec ses représentants il y a quelques jours », a déclaré Loïc Tanzi.

