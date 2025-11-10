Au coeur d’une polémique après un « like » d’une publication liée à l’extrême droite, Lucas Chevalier est sorti du silence sur ses réseaux sociaux et plaide une erreur.

Sous les feux des critiques en raison de ses performances au PSG, Lucas Chevalier était au centre d’une polémique avant la rencontre face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche. L’ancien du LOSC avait « liké » une publication faisant la promotion de l’extrême droite dans laquelle le vice-président des Républicains, Julien Aubert, indique qu’il apporterait son soutien au Rassemblement national. Et après une nouvelle prestation très mitigée de sa part, le portier parisien est sorti du silence cette nuit via son compte Instagram.

« Vous avez essayé de me faire passer pour un facho »

Et le gardien de 24 ans a plaidé une erreur de sa part : « J’ai pu voir ce qu’il a pu se dire à mon propos la soirée précédente, concernant le fait que j’ai liké une publication sur Instagram d’une orientation politique, que je ne partage pas bien évidemment. Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu’en scrollant et en laissant un like sans s’en être rendu compte sur une publication, et qu’au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m’emmerde. Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m’ont inculqué des valeurs, du respect, et qu’en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là », a déclaré Lucas Chevalier dans sa story Instagram, avant de poursuivre. « Mais le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n’est pas moi qui vous visez, mais ma famille entière. Je ne me mettrais jamais en victime mais les limites ont été dépassées, et de très loin. »