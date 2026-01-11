Chevalier titulaire contre le Paris FC demain soir ?

Le PSG affronte le Paris FC demain soir (21h10, beIN SPORTS 1, France 3) en seizième de finale de la Coupe de France. Lucas Chevalier pourrait être titulaire dans les buts.

Demain soir, le PSG affronte une deuxième fois en une semaine le Paris FC. Après sa victoire sur la pelouse du Parc des Princes lors de la 17e journée de Ligue 1 le dimanche 4 janvier (2-1), le club de la capitale, toujours dans son antre, reçoit le PFC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Pour ce nouveau derby francilien, Luis Enrique sera contraint de remodeler son équipe qui a donné physiquement jeudi dernier contre Marseille et qui rejouera dès vendredi soir, toujours au Parc des Princes, face à Lille, assure Le Parisien.

Sa première en Coupe de France cette saison

Le quotidien francilien indique que, si le coach du PSG avait titularisé Renato Marin lors du 32es de finale contre Vendée Fontenay Foot (0-4), contre le Paris FC, Lucas Chevalier devrait être titulaire, compte tenu de l’opposition et de sa forme du moment après avoir joué son meilleur match de la saison cette semaine au Koweït. Lors du retour à l’entraînement hier après-midi, les joueurs du PSG étaient déterminés et voulaient de nouveau asseoir leur domination contre leur voisin. La Coupe de France demeure un vrai objectif dans la saison des Parisiens, vainqueurs des deux dernières éditions, et Luis Enrique, qui y est très attaché, aborde cette prochaine rencontre avec la même exigence, lance Le Parisien. « Matvey Safonov, qui porte toujours une attelle à sa main gauche, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou, blessés, devraient une nouvelle fois manquer à l’appel », conclut le quotidien francilien.