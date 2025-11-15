Chevalier, Zaïre-Emery… La conférence de presse de Deschamps

Ce dimanche, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan dans un match sans enjeux. L’occasion pour Didier Deschamps de faire tourner son effectif.

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 suite à sa victoire face à l’Ukraine (4-0), l’équipe de France doit encore disputer un dernier match, sans enjeux, dans ces qualifications face à l’Azerbaïdjan, ce dimanche à Bakou (18h). L’occasion pour Didier Deschamps de faire tourner son effectif avec les joueurs de banc.

« Demain, Chevalier sera concerné »

Ainsi, Lucas Chevalier pourrait connaître sa première sélection avec les Bleus. Présent en conférence de presse d’avant-match, Didier Deschamps a confirmé cette possibilité. « Il y aura beaucoup de changements, c’est le moment de le faire. On est qualifiés, certains ont moins de temps de jeu. Lucas Chevalier, je n’ai pas la même analyse que vous sur ses difficultés. Demain il sera concerné. » Le sélectionneur français s’est aussi exprimé sur la forme de Warren Zaïre-Emery. « Ça a lui fait du bien (de retourner avec les Espoirs), il a retrouvé du plaisir. Il ne faut pas que ce soit une punition. Il a enchaîné avec le PSG, ça lui permet d’être de nouveau avec nous. Ça ne marche pas à chaque fois, il faut l’adhésion totale du joueur. Il en avait envie. »