Mauricio Pochettino a-t-il l’intention de quitter le PSG après cinq mois pour retourner à Tottenham où il est désiré ? C’est une des questions du moment alimentée par différents médias. Sur le plateau du Late Football Club de de Canal Plus, le consultant Benoît Cheyrou s’est montré sceptique. “Il faut voir qui a ébruité cette rumeur”, a commenté l’ancien milieu de terrain. “Pochettino vient d’arriver. Il va falloir le juger sur la trêve, l’intersaison, le recrutement, la mise en place de ses principes, lui laisser un peu de temps. Il faudra le juger sur ce qu’il fait sur une saison complète. Qu’il ait des idées d’ailleurs, c’est autre chose. Est-ce qu’il a les pleins pouvoirs au PSG ? Mais il est dans un club ambitieux, avec beaucoup de moyens et des joueurs galactiques. Donc j’ai du mal à y croire. Il a la matière pour faire du bon travail, avec une bonne préparation et une saison complète.“