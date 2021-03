Choupo-Moting : “C’est vraiment un match spécial pour moi”

Le match entre le PSG et le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions sera spécial pour Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant camerounais a quitté le PSG l’été dernier pour rejoindre le Bayern Munich. À l’issue du tirage au sort, Choupo a évoqué cette double confrontation particulière pour lui. “C’est vraiment un match spécial pour moi. Ce sera très, très difficile. Le monde entier a vu lors de la dernière finale que le PSG était une équipe forte, louange l’international camerounais dans des propos relayés par Foot Mercato. Ils seront très motivés, mais nous aussi. J’ai vraiment hâte de les revoir. […] C’est une belle histoire. Certains gars de l’équipe m’ont déjà parlé et j’ai déjà reçu quelques messages de Paris. Ils ont un nouvel entraîneur et quelques nouveaux joueurs. Il y a donc eu quelques changements par rapport à l’année dernière. Mais ils ont toujours une grande qualité.“