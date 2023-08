Christophe Baudot ne sera plus le docteur du PSG

Les changements au sein du PSG ne concernent pas seulement les joueurs ou les entraîneurs. Quatre ans après son arrivée, Christophe Baudot, le médecin des Rouge & Bleu, va quitter le club.

L’effectif du PSG a beaucoup bougé lors de ce mercato estival. Mais les mouvements ne concernent pas seulement l’effectif du champion de France. Il va également y avoir du changement au sein du secteur médical des Rouge & Bleu. En effet, selon les informations du Parisien, le docteur du club de la capitale, Christophe Baudot, quatre ans après son arrivée, va quitter le PSG d’ici la fin du mois d’août. Le quotidien francilien explique que ce dernier souhaite désormais consacrer davantage de temps à ses fonctions au sein de la Clinique du sport à Bordeaux-Mérignac.

Il part en bon terme

« Le rythme imposé par la succession des matches l’empêchait de pouvoir concilier ses deux activités. » Marc Mechenoua indique que cette décision est regrettée au sein du PSG, où on apprécie son expérience et son professionnalisme. Malgré ça, ce départ « ne devrait pas empêcher le futur ex-médecin en chef de conserver des liens avec le PSG qui continuera à s’appuyer sur son expérience. » Il part en bon terme du club de la capitale. C’est le troisième départ dans le staff du PSG après ceux de l’ancien responsable de la performance Nicolas Mayer (Bayern Munich) et le physiothérapeute Diego Montovani qui a rejoint le club saoudien d’Al Hilal au mois de juin.