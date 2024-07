Le PSG Handball est en deuil ce vendredi 5 juillet. Il a appris le décès de son kinésithérapeute, Christophe Dubois, qui était au club depuis plus de 20 ans.

Ce vendredi soir, le PSG Handball a annoncé le décès de l’un de ses historiques kinésithérapeutes, Christophe Dubois. Celui qui était surnommé « Kiki », travaillait au sein des Rouge & Bleu depuis plus de 20 ans. Comme le rappelle le club de la capitale dans son communiqué, il « a été un pilier de notre club depuis plus de 20 ans. Sa contribution inestimable au bien-être de nos joueurs et aux succès sportifs de notre équipe restera à jamais gravée dans nos mémoires. »

Le PSG Handball explique également que Christophe Dubois, « était bien plus qu’un kinésithérapeute. Il était un véritable ami, un conseiller sage et un soutien constant pour tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Son dévouement sans faille et son professionnalisme exemplaire ont marqué la famille Paris Saint-Germain pour toujours. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période de deuil. Nous leur exprimons nos plus sincères condoléances et tout notre soutien. Repose en paix Kiki. » Toute l’équipe de Canal Supporters exprime ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.