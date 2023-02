À l’entraînement ce jour au sein d’une semaine qui nous conduira directement au Classique de la 25e journée de Ligue 1, les joueurs parisiens ne pourront pas compter sur Christophe Galtier. Le coach rouge et bleu est malade.

C’est une rencontre XXL qui attend les joueurs du club de la capitale en fin de semaine. Après avoir affronté l’OM une première fois en Coupe de France avec une défaite à la clé, ces derniers remettent cela ce dimanche, mais cette fois dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Un match qui se déroulera sur la pelouse d’un Vélodrome qui va battre son record d’affluence à cette occasion. Le tout sera de préparer de la meilleure des façons ce Classique très alléchant sur le papier et qui pourrait bien rabattre quelques cartes en vue de la course au titre.

Christophe Galtier victime d’un syndrome grippal

Et à quelques jours de cette confrontation au sommet, Kylian Mbappé et consort retrouvent le chemin de l’entraînement ce jeudi. Un changement, et non des moindres, est toutefois à signaler. En effet, comme le PSG nous l’informe via ses réseaux sociaux ce jour, Christophe Galtier ne dirigera pas la séance de ce jeudi. La cause ? Le coach parisien souffre d’un syndrome grippal. Comme il y a quelques semaines, cette situation ayant déjà eu lieu auparavant, ce sont ses adjoints, à savoir Thierry Oleksiak et Joao Sacramento qui le suppléeront au pied levé.