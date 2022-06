Christophe Galtier bien dans la short-list du PSG

Le PSG devrait changer d’entraîneur cet été. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu. Pour le remplacer, les dirigeants Rouge & Bleu pensent à plusieurs noms comme Zinedine Zidane, Thiago Motta, Sergio Conceição, Ruben Amorim ou bien encore Christophe Galtier.

Christophe Galtier dans le flou pour son avenir

Dans une situation inconfortable à Nice, Christophe Galtier ne sait pas encore s’il enchaînera une deuxième saison sur le banc des Aiglons. Ses relations avec le directeur sportif niçois, Julien Fournier, se sont tendues ces dernières semaines et les deux hommes ne sont pas sûrs de rester selon les informations de Nice Matin. Le média confirme que le PSG a mis l’ancien coach lillois dans sa short-list pour remplacer Mauricio Pochettino. L’OGC Nice travaillerait déjà sur son successeur et la piste menant à Lucien Favre pour éventuellement remplacer Galtier serait sérieusement envisageable.

Une discussion Luis Campos-Christophe Galtier au sujet du PSG ?

De son côté, Foot Mercato explique que l’entraîneur français aurait discuté du projet du PSG avec Luis Campos et de la possibilité de travailler de nouveau ensemble (ils se sont côtoyés à Lille, ndlr). Galtier est en bonne position sur la short-list de Paris pour le poste d’entraîneur assure Santi Aouna et Sébastien Denis. Ils évoquent également la piste Lucien Favre pour Nice. Selon eux, des discussions ont été entamées entre le coach suisse et la direction niçoise. Elles sont jugées positives.