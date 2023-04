L’avenir de Christophe Galtier s’inscrit en pointillé au PSG. Même si sa place ne serait pas menacée à court terme, une nouvelle désillusion lors de ses deux prochains matches pourrait lui coûter sa place. Le PSG serait à la recherche d’un nouvel entraîneur.

L’année 2023 du PSG est pour l’instant mauvaise. Eliminé en huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions, il a déjà perdu huit fois en 18 matches, du jamais vu depuis plus de 20 ans. Malgré ça, les dirigeants parisiens ne souhaitent pas se séparer de Christophe Galtier dans l’immédiat. Mais les résultats des rencontres contre Nice et Lens pourraient changer la donne. Mais l’ancien coach lillois ne devrait plus être l’entraîneur des Rouge & Bleu à l’issue de la saison. Selon les informations de RMC Sport, le PSG serait à la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine. « Aujourd’hui le maintien de Christophe Galtier au-delà du mois de juin serait une surprise.«

Zidane, Nagelsmann, Conte, Mourinho…

Les deux défaites sans marquer de buts au Parc des Princes auraient fini de convaincre les actionnaires qu’il fallait du changement, assure le média sportif. Après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, des entraîneurs, comme Thomas Tuchel, ont été sondés mais sans qu’il y est de suite. À Doha, pour remplacer Galtier, « on cherche des solutions. Peu de noms font l’unanimité mis à part Zinédine Zidane mais le dossier reste compliqué. » Le nom de Julian Nagelsmann est aussi avancé. « Vu du Qatar c’est un entraineur jeune, fougueux et ambitieux. » Sa capacité à gérer un vestiaire comme celui du PSG interroge assure RMC Sport. « Mais difficile de l’imaginer rejoindre Paris à très court terme d’autant qu’il intéresse Chelsea et son carnet de chèques illimité. » Le média sportif assure qu’à date, Le PSG n’est pas entré en contact avec l’Allemand « mais son nom devrait revenir sur la table s’il est toujours disponible cet été. » Antonio Conte, José Mourinho ou encore Luis Enrique sont aussi des cibles, mais pour diverses raisons, aucun d’eux « ne devrait rallier la capitale avant la fin de la saison. »

La relation Campos-Galtier moins fluide

RMC Sport indique que le limogeage de Christophe Galtier avant la fin de la saison sera acté uniquement si le titre de champion de France est menacé. La relation entre Luis Campos et Christophe Galtier serait moins nette ces dernières semaines. « Le Portugais ne compte pas le lâcher mais il est déçu de voir chez Galtier une forme de résignation qui se traduit aussi dans sa communication. » Du côté du coach, il n’aurait pas goûté la réaction du conseiller sportif parisien dans le vestiaire lors de la défaite contre Monaco. Alors qu’il y a plusieurs semaines, on évoquait un destin lié entre Galtier et Campos, ce dernier serait « moins menacé à court terme. À moins de continuer à enchainer les défaites, auquel cas les deux hommes pourraient prendre la porte.«