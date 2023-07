Christophe Galtier n’est plus l’entraineur du PSG

Alors qu’un accord total a été trouvé entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain concernant le licenciement du coach français, le club devrait faire d’une pierre deux coup. En effet, l’officialisation du départ de Galtier devrait être suivie de l’officialisation de Luis Enrique comme nouvel entraineur des Rouge & Bleu. A cette occasion, le club donnera une conférence de presse, demain à 14h, dans son nouveau centre de Poissy.

Après une saison à la tête du club de la capitale, Christophe Galtier n’est plus l’entraineur du Paris Saint-Germain. Un accord a été trouvé ce matin entre les deux parties concernant les modalités de licenciement, notamment autour des indemnités de limogeage que percevront le Français et son staff technique. Un montant de 6 millions d’euros pour le champion de France 2023 avait été évoqués ces dernières semaines. Tout avait commencé le 6 juin dernier, quand Luis Campos avait signifié à son ami du LOSC que sa brève aventure à Paris était terminée et que le club souhaitait se séparer du technicien de 56 ans. Après un mois de discussions, dont une partie où les contacts étaient interrompus entre les deux clans et un cours lapse de temps où Gatlier était placé en garde à vue à Nice dans le cadre d’une enquête pour discrimination et harcèlement moral lors de son passage à l’OGC Nice, c’est officiel, ou du moins officieux : Christophe Galtier n’est plus l’entraineur du Paris Saint-Germain.

🚨🚨 BREAKING : Christophe Galtier n’est PLUS l’entraîneur du PSG !



Coup double pour Paris ?

Comme le révèle Le Parisien en ce début d’après-midi, le technicien français n’est officiellement plus l’entraineur du Paris Saint-Germain, bien que le club n’ait pas encore diffusé l’information solennellement. De ce fait, le club de la capitale pourrait être tenté d’officialiser dans la foulée l’arrivée de Luis Enrique en tant que nouveau coach des Parisiens. A cette occasion, une conférence de presse sera donnée demain, mercredi 5 juillet, à 14h dans le nouveau centre d’entrainement des Rouge & Bleu à Poissy, que le technicien espagnol avait visité il y a quelques jours. Ce dernier aura déjà du travail, puisque d’après les informations du quotidien francilien, la date de reprise de l’entrainement est connue : les non internationaux devraient reprendre ce vendredi 7 juillet, tandis que les joueurs impliqués dans des matchs de sélection reprendront l’entrainement 10 jours plus tard, le 17 juillet prochain.