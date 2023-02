Demain après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué l’état de forme de son équipe, la perte de la bataille du milieu contre Marseille…Extraits choisis.

Les blessures de Mbappé et Messi

« Concernant, Kylian, la communication a été faite. On a parlé d’une indisponibilité de trois semaines. Kylian se soigne. Leo a ressenti une fatigue musculaire, il reprendra l’entraînement lundi. Il n’est pas incertain pour le Bayern.«

La gestion des organismes

« Les blessures arrivent quand il y a les enchaînements de matches, avec une Coupe du monde au milieu de la saison qui fait que les organismes sont fatigués. À moi de trouver de la fraicheur, d’avoir à la fois une équipe performante tout en injectant de la fraicheur.«

L’absence de Messi contre Monaco

« On connaît l’importance de Leo dans notre jeu. Avec son absence, il faudra jouer d’une manière différente pour avoir une ossature d’équipe plus solide, plus compacte, se servir des uns et des autres. Évidemment qu’aller à Monaco sans Leo est toujours embêtant.«

La déception des joueurs après la défaite à Marseille

« Les joueurs étaient très touchés dans le vestiaire après le match et hier. Il faut éviter les longs discours mais aussi montrer ce qui n’a pas fonctionné, avoir une certaine lucidité. Quand il y a autant de déception, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Il faut garder la tête très froide.«

Le match contre Marseille

« On a perdu une chose importante à force d’être dans la possession de balle. On a perdu la bataille du milieu. On ne peut pas subir autant de duels perdus dans une rencontre. On connaît l’importance d’un match contre l’OM. On a perdu énormément de duels. C’est bien beau de vouloir jouer, et on doit jouer. Mais la bataille du milieu est indispensable au très haut niveau.«

L’aspect mental de son équipe

« Il y avait assez de fraicheur sur le terrain pour pouvoir enchaîner par rapport à ce début de série. On a failli dans l’engagement mental. On va avoir une série contre des équipes intenses, qui imposent des duels. Il va falloir répondre présent. Pour l’instant, on ne retrouve pas cette agressivité. Les joueurs doivent faire un gros effort sur l’aspect mental pour gagner beaucoup plus de duels au milieu.«

Zaïre-Emery

« Je suis très satisfait des entrées de Warren Zaïre-Emery. Je dois amener de la concurrence. Si un jeune joueur de bientôt 17 ans me semble plus apte à jouer que d’autres. il jouera.«

Hakimi

« Il n’y a pas de gênes, il y a de la fatigue. Il a travaillé en salle hier. Il est disponible pour le match de demain. »

Galtier prêt à prendre le risque avec Mbappé contre le Bayern ?

« La santé du joueur passe avant tout. Je serai très vigilant sur la santé du joueur, d’autant plus que la saison est encore longue.«

Monaco

« J’espère qu’on réussira à rendre la rencontre difficile pour Monaco et qu’on montrera un tout autre visage que celui qu’on a montré au Vélodrome.«