Christophe Galtier s’exprime sur son départ du PSG

Au terme d’une saison compliquée, Christophe Galtier a été limogé par le PSG. Après avoir dirigé 50 matchs de l’équipe première, le coach français remercie le club.

Éreintante, voilà comment l’on pourrait qualifier la saison de Galtier au PSG. Malgré de belles promesses au début de l’exercice de 22/23, la suite n’a fait que se détériorer. Passant d’une équipe dominante à une équipe frileuse, Christophe Galtier n’a pas su répondre à l’exigence du très haut niveau. On ne lui enlèvera pas le 11e titre historique de Ligue 1 remporté avec la prouesse d’être 1er du début à la fin du championnat. Cependant il restera l’auteur de tristes records battus comme le nombre de buts encaissés à domicile (25) vieux de 38 ans (1984/1985). La Galette laisse un triste héritage derrière lui et son départ désormais officiel laisse entrevoir de meilleurs jours à venir.

« À l’heure où vient de se tourner, et de s’ouvrir, une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire « merci » à l’issue de cette saison si intense. » Site PSG

« Bonne chance à Luis Enrique »

Dans son communiqué de départ sur le site du PSG, Galtier remercie en premier ses joueurs « qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. » Il a également une pensée pour la direction sportive son staff ainsi que l’équipe médicale qui l’ont accompagnés cette saison. Il fait surtout part d’un chaleureux message à Nasser Al-Khelaifi : « Et surtout merci au Président Nasser al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles« .

Il termine son communiqué avec un message optimiste à l’égard du club et de son successeur Luis Enrique : « Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique. » La dernière page du chapitre Christophe Galtier au PSG est définitivement tournée.