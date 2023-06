Sur le départ du PSG, Christophe Galtier se trouverait sur les tablettes d’Al-Hilal. Le club saoudien aurait même fait de l’homme de 56 ans sa grande priorité.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que la passation entre Christophe Galtier et Luis Enrique ait lieu. Encore faut-il être patient alors que ce dossier traîne un chouïa en longueur. La faute à un accord qui se fait attendre entre l’ancien coach de Lille et l’entité rouge et bleu. L’intervention d’un acteur externe pourrait toutefois faire bouger les choses. En effet, AS nous indique qu’Al-Hilal souhaiterait ardemment attirer Christophe Galtier.

Christophe Galtier, nouvelle priorité d’Al-Hilal

Il y a quelques jours, on apprenait qu’une délégation d’Al-Hilal était présente sur Paris afin de jauger la faisabilité de diverses opérations. Le journal L’Équipe nous expliquait notamment que Marco Verratti faisait partie de celles-ci. Le club saoudien tenterait donc, en ce moment même, de convaincre le petit italien de rallier l’élite saoudienne. Mais ce n’est pas tout. Le but de ce voyage au sein de la ville lumière avait apparemment un autre but : dénicher le futur coach d’Al-Hilal. Et AS nous annonce ce jour que l’heureux élu ne serait autre que Christophe Galtier. Après l’échec de la piste menant à Massimiliano Allegri, Al-Hilal aurait désormais fait de Galette sa grande priorité pour prendre les rênes de l’effectif de l’ambitieuse équipe de Riyad où évolueront des joueurs confirmés tels que Ruben Neves ou Kalidou Koulibaly. Cet intérêt supposé pourrait notamment permettre au PSG de négocier des frais moindres en ce qui concerne le limogeage de Christophe Galtier.