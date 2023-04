Christophe Galtier visé par de très lourdes accusations

Christophe Galtier a rejoint le PSG l’été dernier en provenance de Nice. Auteur d’une saison mitigée sur le terrain, l’actuel entraîneur des Rouge & Bleu a quitté les Aiglons en froid avec plusieurs personnes dans le club. Ces dernières heures, de très lourdes accusations ont été avancées à son encontre.

En septembre dernier, Julien Fournier – ancien directeur du football du club azuréen – avec qui l’entraîneur du PSG avait des relations très glaciales, indiquait que s’il expliquait les vraies raisons de leur dispute, Galtier ne pourrait plus entrer dans un vestiaires. « C’est vrai que c’est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe. » Hier soir, une vidéo de Romain Molina sur un mail de Julien Fournier – qu’a pu consulter et authentifier l’émission l’After Foot de RMC – a dévoilé de lourdes accusations à l’encontre du coach parisien.

Daniel Riolo présent sur le plateau de l’émission de radio a expliqué : « Samedi, après le match (Nice-PSG) j’ai reçu le document qui ne m’a pas été envoyé par Julien Fournier. Il n’y a pas d’en-tête sur les mails. Je me dis qu’on se prend une semaine pour vérifier. Entre-temps, Romain Molina a balancé le mail qu’on a depuis trois jours. J’ai accéléré la procédure. Oui, le mail a vraiment été écrit par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos. Ce mail est très long et très lourd« , indique Riolo. Contacté par l’After, le PSG n’a pas répondu assure l’émission. Dans ce mail, il est question de propos racistes tenus par de Christophe Galtier.

L’After Foot a dévoilé quelques extraits de ce mail. « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit ‘vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité ‘de la ville’ et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. Il m’a dit ‘hier soir’ je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs’. […]Notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas’, il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau. » Pour l’heure, Christophe Galtier n’a toujours pas répondu à ces allégations.