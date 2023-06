Christophe Galtier vit ses derniers moments au PSG

Après une saison difficile, malgré le titre de champion de France, le PSG devrait changer d’entraîneur. Christophe Galtier ne sera plus sur le banc parisien à l’issue de la saison.

Arrivé l’été dernier en provenance de Nice, Christophe Galtier avait signé un contrat de deux ans avec le PSG. Après des débuts tonitruants, où le club de la capitale enchaînait les très belles performances et les buts, le match nul contre Monaco (1-1) le 28 août – au Parc des Princes – a enrayé la machine. Même si les Rouge & Bleu sont restés invaincus lors de la première partie de saison, les prestations ont largement baissé en qualité. Après la Coupe du monde, le PSG a sombré en concédant neuf défaites en début d’année 2023, dont une élimination en huitièmes de finale de Coupe de France contre le rival marseillais et en Ligue des Champions contre le Bayern Munich sans marquer le moindre but lors de la double confrontation contre les Bavarois. Le club de la capitale a sauvé sa saison en remportant le titre de champion de France, le onzième de son histoire, un record.

Clermont, son 50e et match à la tête du PSG

Cela ne suffira pas pour maintenir Christophe Galtier sur le banc du PSG la saison prochaine. Même s’il a encore un contrat d’un an et qu’il a expliqué qu’il méritait de connaître une deuxième saison sur le banc des Rouge & Bleu, la décision de se séparer de l’ancien coach lillois a été actée comme l’a expliqué l’Equipe dans son édition du jour. Une information confirmée par RMC Sport. Le média sportif indique que cette décision est actée depuis déjà plusieurs jours même si le nom de son successeur n’est pas encore connu. RMC Sport indique que pour le remplacer, le nom de José Mourinho bruisse. « Sous l’impulsion de Luis Campos, le PSG suit de près le technicien portugais, dont l’avenir à l’AS Roma semble flou. Mais rien n’est acté. » France Bleu Paris confirme également cette fin d’aventure pour Galtier à Paris. Ce soir, il dirigera donc son 50e et dernier match à la tête du PSG contre Clermont. Son bilan est de 34 victoires, 9 défaites et 6 nuls. Il aura également étoffé son palmarès d’une Ligue 1 et d’un Trophée des Champions.