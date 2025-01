Dans le monde du football, la valeur marchande d’un joueur est un indicateur sur ses performances et son niveau. S’il n’est pas l’indicateur le plus fiable, le CIES dresse tout de même un top 100 des joueurs les plus chers du monde.

En ce début d’année 2025, l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES), a publié le classement des 100 joueurs à la plus grosses valeurs marchandes. Celui qui domine ce classement est Jude Bellingham. L’Anglais du Real Madrid est estimé à 251,4M€. Le podium est occupé ensuite par Erling Haaland (221,5M€) et Vinicius Junior (205,7M€). La quatrième position est occupée par Lamine Yamal (180,3M€), suivi de près par le premier français de ce classement, Kylian Mbappé (175,2M€). Le premier joueur du Paris Saint-Germain dans ce top 100 est Joao Neves. Le milieu de terrain portugais bénéficie d’une valeur marchande estimée à 105,8M€. Le second parisien est Warren Zaïre-Emery, qui occupe lui la 25e place avec une valeur marchande de 103M€. A la 37e place on retrouve Bradley Barcola, estimée à 93,7M€. Entre les deux Français du PSG on retrouve Xavi Simons (33e – 94,6M€), prêté au RB Leipzig. Enfin, le dernier joueur du Paris Saint-Germain à être classé parmi les 100 joueurs les plus chers du monde est Lucas Beraldo avec une valeur marchande estimée à 68,2M€.