Cinq absents à l’entraînement à la veille de PSG / Benfica

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges. Cinq joueurs manquaient à l’appel.

Après son nul contre Benfica la semaine dernière (1-1), le PSG retrouve le club portugais demain soir. Leader du groupe à égalité avec les Lisboètes, le club de la capitale française voudra s’imposer pour prendre seul la tête du groupe H et se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu se sont entraînés ce matin au Camp des Loges et plusieurs joueurs manquaient à l’appel.

Lionel Messi pas présent

Victime d’une petite contracture à un mollet sur la pelouse du Stade de la Luz, Lionel Messi avait été préservé ce week-end, n’étant pas convoqué pour le déplacement à Reims (0-0). Alors que la presse indiquait que l’optimisme était de mise pour sa participation à la rencontre contre Benfica, l’Argentin (35 ans) n’était pas présent à la séance d’entraînement du jour. C’était également le cas pour Keylor Navas. Sans surprise, Presnel Kimpembe (rééducation), Renato Sanches (reprise) et Nuno Mendes (ischio-jambiers) n’étaient pas avec leurs coéquipiers. Les titis, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Warren Zaïre-Emery ont aussi participé à l’entraînement. Pour savoir si Lionel Messi sera apte pour demain, il faudra attendre le point médical, qui devrait tomber un peu avant la conférence de presse de Christophe Galtier et Vitinha (17 heures).