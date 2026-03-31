Cinq joueurs du PSG assurés d’être convoqués avec la France au Mondial ?

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. De très nombreux joueurs du PSG seront concernés par cette dernière, notamment avec la France.

Lors de cette trêve internationale, 18 joueurs du PSG ont été sélectionnés avec leurs sélections nationales respectives. Certains d’entre eux devraient être convoqués pour la Coupe du monde. Ce devrait être le cas pour cinq internationaux français. L’Equipe évoque une liste de Didier Deschamps qui se dessine après le rassemblement aux États-Unis de ce mois de mars. Titulaire contre la Colombie, et malgré le fait qu’il joue peu avec le PSG, devrait faire partie de la liste. Lors de ces listes pour les grandes compétitions, Didier Deschamps aime avoir trois options pour chaque poste. Et pour le couloir gauche, derrière Lucas Digne et Théo Hernandez, le numéro 21 du PSG apparaît comme une solution. Au PSG, l’aîné des frères Hernandez affiche un niveau plutôt consistant à ce poste. Et si Eduardo Camavinga est convoqué, il peut dépanner aussi, avance le quotidien sportif. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a marqué des points aux USA. Une liste élargie à 25 ou 26 noms doit permettre à Didier Deschamps d’emmener cinq milieux de terrain. Là encore, la polyvalence de certains va permettre de faire la différence. À ce petit jeu, Warren Zaïre-Emery semble avoir gagné du terrain pour se faire une place. Appelé comme milieu de terrain, le Parisien peut aussi jouer le rôle de troisième latéral droit derrière Jules Koundé et Malo Gusto. En poussant un peu, le « Titi » est même – des trois – le meilleur latéral droit français de la saison, indique L’Equipe.

La place de Lucas Chevalier en danger

En attaque, sur la base du 4-2-3-1 auquel Didier Deschamps est majoritairement fidèle depuis un an, et qui accompagne l’émergence de Michael Olise, il y aura au moins huit attaquants dans la liste. Sept d’entre eux semblent partants certains : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Michael Olise et Rayan Cherki. Enfin, au poste de gardien de but, malgré sa présence sur la liste de mars, Lucas Chevalier est toujours en danger. Doublure de Matvey Safonov depuis plusieurs mois, l’ancien gardien de Lille n’a plus joué depuis le 23 janvier dernier. « On pensait que c’était le poste où il y avait le moins de suspense. En appelant Lucas Chevalier, Didier Deschamps a montré qu’il pouvait à nouveau tendre la main au Parisien pour la Coupe du monde. En décidant de faire passer le gardien de numéro 2 à numéro 3, le staff de l’équipe de France a aussi pu juger la réaction de Chevalier, notamment lors des séances d’entraînement. Ils ont retrouvé un homme en manque de confiance et moins rassurant qu’en début de saison. » La dernière place chez les gardiens reste ouverte si Lucas Chevalier ne joue pas, à condition que la concurrence soit au rendez-vous. Alphonse Areola, qui ne joue plus à West Ham lui non plus, Robin Risser, Jean Butez, voire Guillaume Restes, ont fait preuve d’irrégularité ces dernières semaines, conclut L’Equipe.