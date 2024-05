L’Euro arrive à grand pas et les joueurs parisiens seront en nombre lors de cette compétition. Cinq d’entre eux seront avec l’équipe de France.

La fin de saison approche pour le PSG, qui garde pour objectif de faire un triplé national avec la finale de la Coupe de France en ligne de mire après son succès au Trophée des Champions en plus du gain du titre de champion de France. Les Rouge & Bleu ont aussi réussi leur saison en Ligue des Champions avec une demi-finale accrochée mais malheureusement perdue contre le Borussia Dortmund. Bon nombre de Parisiens ne seront pas en vacances après le dernier match contre l’OL en Coupe de France, puisque la plupart d’entre eux rejoindront leur sélection nationale en vue de l’Euro mais aussi de la Copa America.

Grande première pour Barcola

Invité au JT de 20h, Didier Deschamps a annoncé la liste des 25 joueurs qui sont convoqués pour le championnat d’Europe des Nations qui se déroulera en Allemagne (14 juin – 14 juillet). Le sélectionneur français n’a pas fait de grande surprise et a convoqué 5 Parisiens pour l’Euro dont le titi Warren Zaire-Emery, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. C’est un événement pour l’ancien Lyonnais, qui va connaitre son premier rassemblement avec les Bleus. L’autre grosse surprise de la liste est le retour de N’Golo Kanté en équipe de France. L’actuel joueur d’Al Ittihad n’avait plus porté le maillot des Bleus depuis le 3 juin 2022. Les Tricolores joueront deux matchs amicaux contre le Luxembourg (05/06) et le Canada (09/06) avant de disputer le début de la compétition le 17 juin contre l’Autriche (21h00), et d’enchaîner face aux Pays-Bas le 21 juin (21h00) et la Pologne le 25 juin (18h00).

La liste des 25 joueurs de l’équipe de France :

Gardiens : Areola (West Ham), Maignan (AC Milan), Samba (RC Lens)

: Areola (West Ham), Maignan (AC Milan), Samba (RC Lens) Défenseurs : Clauss (OM), T.Hernandez (AC Milan), Konaté (Liverpool), Koundé (FC Barcelone), F.Mendy (Real Madrid), Pavard (Inter Milan), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Munich)

: Clauss (OM), T.Hernandez (AC Milan), Konaté (Liverpool), Koundé (FC Barcelone), F.Mendy (Real Madrid), Pavard (Inter Milan), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Munich) Milieux : Camavinga (Real Madrid), Y.Fofana (AS Monaco), Griezmann (Atlético de Madrid), Kanté (Al Ittihad), Rabiot (Juventus Turin), Tchouaméni (Real Madrid), Zaïre-Emery (PSG)

: Camavinga (Real Madrid), Y.Fofana (AS Monaco), Griezmann (Atlético de Madrid), Kanté (Al Ittihad), Rabiot (Juventus Turin), Tchouaméni (Real Madrid), Attaquants : Barcola (PSG), Coman (Bayern Munich), Dembélé (PSG), Giroud (AC Milan), Kolo Muani (PSG), Mbappé (PSG), M.Thuram (Inter Milan).