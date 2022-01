Cinq joueurs du PSG dans l’équipe de l’année d’EA Sports

En ce début d’année 2022, EA Sports – hébergeur de la première simulation de football dans le monde FIFA – proposait de voter pour élire l’équipe type – la TOTY – de l’année. 80 joueurs étaient éligibles pour figurer dans ce onze. Ce jeudi après-midi, EA Sports a dévoilé cette composition avec pas moins de cinq joueurs du PSG.

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma a été plébiscité par les votants. Le gardien du PSG est défendu par deux de ses coéquipiers – Achraf Hakimi et Marquinhos – ainsi que deux Portugais de Manchester City, Ruben Dias et Joao Cancelo. Le milieu de terrain est composé de Kevin De Bruyne, N’Golo Kanté et Jorginho. Enfin, deux représentants des Rouge & Bleu accompagnent Robert Lewandowski en attaque, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Le XI de l’année d’EA Sports : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Dias, Cancelo – De Bruyne, Kanté, Jorginho – Mbappé, Lewandowski, Messi