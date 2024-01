Cinq joueuses du PSG se sont rendues au Qatar

Avant de retrouver les terrains mardi soir, certaines joueuses du PSG ont voyagé au Qatar pour découvrir la riche culture du pays et la passion des Qatariens pour le PSG.

Après une première partie de saison mitigée, les Féminines du PSG vont jouer leur premier match de l’année 2024 mardi soir (21 heures) contre Lille dans le cadre de la douzième journée de D1 Arkema. Quelques jours avant cette rencontre, cinq joueuses du PSG, Grace Geyoro, Jackie Groenen, Elisa De Almeida, Korbin Albert et Sakina Karchaoui se sont rendues au Qatar comme le fait savoir le club de la capitale sur son site internet. « Le 3 janvier, elles ont démarré leur voyage avec une séance photo exclusive au Musée National du Qatar, portant pour la première fois le quatrième maillot de la saison 2023-2024. » Cette tunique parisienne sera dévoilée « mondialement fin janvier 2024. » Le groupe s’est ensuite séparé en deux pour explorer la péninsule qatarienne. Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Jackie Groenen ont exploré l’impressionnant travail in situ de l’artiste Olafur Eliasson, situé dans le désert au nord d’Al Zubarah, intitulé « Shadows Travelling on the Sea of the Day ».

Un voyage pour renforcer les relations du PSG avec ses partenaires

Ensuite, Sakina Karchaoui et Jackie Groenen ont poursuivi leur immersion culturelle dans le pays lors d’une visite organisée par Qatar Creates, en se rendant au Musée d’Art Islamique. De leur côté, Elisa De Almeida et Korbin Albert ont embarqué pour des expériences palpitantes au parc d’attractions Winter Wonderland et au Beach Club B12. Le PSG fait savoir que ce voyage au Qatar s’inscrit dans la volonté du Paris Saint-Germain de renforcer ses relations avec ses partenaires, notamment Visit Qatar, afin d’explorer de nouveaux horizons et de créer des moments uniques avec ses supporters à travers le monde. Il réaffirme également l’engagement indéfectible du Paris Saint-Germain envers le développement du football féminin, témoignant de son attachement à une vision sportive mondiale marquée par l’innovation. Grace Geyoro, capitaine des Féminines du PSG, a évoqué ce voyage. « Entre dribbles avec les filles de la PSG Academy et la découverte de la culture unique du Qatar, notre voyage à Doha restera inoubliable, marqué par des rencontres, que ce soit avec les athlètes lors du dîner ou avec les joueuses de l’Académie. Avec l’équipe, nous sommes fiers de pouvoir dévoiler pour la première fois le 4ème maillot de la saison 2023/2024 avec cette séance photo à Doha. »