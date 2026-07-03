Cinq nouveaux joueurs du PSG qualifiés en 8es de la Coupe du monde

Hier soir, cinq joueurs du PSG étaient concernés par un seizième de finale de la Coupe du monde. Et ces cinq joueurs se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Lors de la Coupe du monde, seize joueurs du PSG avaient été convoqués par leurs sélections nationales respectives. Ils sont encore douze en lice. Hier, cinq d’entre eux étaient concernés par un seizième de finale. L’un des favoris à la victoire finale, l’Espagne affrontait l’Autriche. Fabian Ruiz a commencé la rencontre contre les Autrichiens sur le banc. Dans une rencontre qu’elle a totalement dominé, la sélection espagnole s’est facilement imposée grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal (36e et 89e) et un but de Pedro Porro (66e). Fabian Ruiz est entré dans les arrêts de jeu (93e). Les Espagnols se qualifient pour les huitièmes de finale durant lesquels ils affronteront le Portugal lundi soir.

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Le supersub Gonçalo Ramos a encore frappé

Les Portugais qui ont dû s’arracher pour venir à bout de la Croatie. Pour cette rencontre contre les Croates, Roberto Martinez a décidé de titulariser trois joueurs du PSG, Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes, alors que Gonçalo Ramos, qui a récemment été transféré à l’AC Milan, commençait sur le banc. En première mi-temps, la Seleçao a dominé la rencontre, se procurant plusieurs belles occasions sans pour autant réussir à marquer, se montrant maladroite dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, le match change totalement de physionomie et ce sont les Croates qui vont repartir plus forts et réussir à marquer par l’intermédiaire d’Ivan Perisic (53e). Piqué au vif, le Portugal va subir quelques nouvelles situations, encaissant un deuxième but mais finalement hors-jeu (56e) avant de croire égaliser par Cristiano Ronaldo. Mais son but est refusé pour un hors-jeu (61e). La légende portugaise va finalement réussir à égaliser sur un penalty quelques minutes plus tard (1-1, 68e). À l’heure de jeu, Roberto Martinez décide de réaliser quatre changements, dont la sortie de Vitinha et l’entrée en jeu de Gonçalo Ramos. Et comme de nombreuses fois au PSG, ce dernier va jouer son rôle de supersub à merveille. Après un nouveau but refusé pour hors-jeu à la Croatie (80e), l’attaquant va placer une très belle tête dans le but croate sur une merveille de centre de Rafael Leao (2-1, 94e). Après un interminable temps additionnel, la Croatie croit envoyer les deux équipes en prolongations. Entré en jeu, Gvardiol propulse le ballon au fond des filets après une remise de Pasalic (90e+12). Mais ce dernier est hors-jeu au moment de la remise du ballon. Après plusieurs frayeurs, le Portugal s’impose (2-1) et se qualifie pour les huitièmes de finale durant lesquels il va défier l’Espagne.