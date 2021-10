Cissé plus impressionné par la remise de Mbappé que le but de Messi

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (13h00) après avoir brillé plus tôt dans la semaine contre Manchester City au Parc des Princes (2-0). Parmi les grands moments de cette rencontre, le premier but de Leo Messi sous les couleurs Rouge & Bleu a fait le tour du monde et a été plébiscité par toute la presse sportive. Pourtant le consultant pour La Chaîne L’Équipe, Djibril Cissé, n’a pas été tant impressionné que ça par le geste de la Pulga et préfère retenir la passe décisive de Kylian Mbappé sur cette action.

« Est-ce que je me suis levé de mon siège sur le but de Messi ? Pas forcément. C’est du Messi dans le texte mais la remise de Mbappé… C’est incroyable ! À 30 centimètres près, ça ne se passe pas ça ! Si la remise est trop longue, il ne peut pas frapper, pareil si elle est trop courte. Il est de trois quart, il ne voit pas ce qu’il se passe et est en pleine course, il lui met à la perfection ! C’est fou ! Il faut saluer ça, parce que la frappe est belle, c’est du Messi mais la remise de Mbappé… C’est quand même quelque chose ! »