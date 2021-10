Ce soir, c’est le grand choc. Le PSG se déplace au Stade Vélodrome pour affronter l’OM, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. D’un côté, on retrouve une équipe parisienne très séduisante sur le papier. De l’autre, un effectif olympien qui a fait beaucoup de progrès dans son jeu depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Ce soir, l’issue de la rencontre s’annonce indécise. C’est pour cette raison que ce match attire toutes les convoitises. On a même l’impression de retrouver la rivalité du Classico de l’époque.

La preuve, des supporters marseillais ont brûlé un ancien maillot du PSG devant le Stade Vélodrome. Pas sûr que cet acte soit la meilleure des idées, tout comme la conception de faux billets à l’effigie de Lionel Messi. Pendant la rencontre, 65 000 spectateurs seront présents pour perturber les joueurs du club de la capitale. Ce qui est certain, c’est que la réponse sera donnée sur le terrain et nulle part ailleurs. On connaîtra le grand gagnant de ce match, ce soir sur Prime Vidéo (20h45).