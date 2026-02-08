Classique, Doué, c.s.c… Les chiffres clés avant PSG / OM

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Olympique de Marseille en conclusion de la 21e journée de Ligue 1. Et avant ce match, voici quelques chiffres clés autour de ce Classique.

Une semaine après sa victoire en infériorité numérique sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), le PSG retrouve la Ligue 1. Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale accueille, au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille, en conclusion de la 21e journée du championnat. Et les Rouge & Bleu auront à coeur de reprendre leur fauteuil de leader, occupé par le RC Lens depuis samedi. Avant cette rencontre, le champion de France a partagé quelques chiffres clés autour de ce Classique, via son site internet.

Un bilan exceptionnel depuis 2011

Ce sera le 112e Classique entre le PSG et l’OM en match officiel avec un bilan de 52 victoires, 24 matches nuls et 35 défaites pour Paris. Dans l’histoire du club, seuls deux formations ont plus connu la défaite face aux Rouge & Bleu : le FC Nantes (55 défaites) et l’AS Saint-Etienne (53 défaites). Au Parc des Princes, le club parisien possède un bilan de 32 victoires, 12 nuls et 10 défaites. Mais depuis l’arrivée de QSI en 2011, la formation francilienne se manque très rarement dans ce rendez-vous : 36 matchs disputés pour un bilan exceptionnel de 26 victoires 5 matches nuls et seulement 4 défaites.

Et le PSG se montre aussi très prolifique en buts face à son rival marseillais. En effet, Paris a inscrit 166 réalisations face à l’OM, seuls deux équipes font pires : l’Olympique Lyonnais (181 buts) et l’AS Saint-Étienne (175 buts). À noter qu’avec 9 buts contre son camp inscrit, l’OM est le club le plus généreux avec le PSG, devant l’ASSE, le RC Strasbourg et le Toulouse FC (6 buts), précise l’historien du club, Michel Kollar. Pour reprendre son fauteuil de leader, le champion d’Europe compte bien surfer sur sa bonne dynamique en championnat. Avant ce Classique, l’équipe de Luis Enrique reste sur une série de six victoires consécutives en Ligue 1 : Stade Rennais (5-0), FC Metz (2-3), Paris FC (2-1), LOSC (3-0), AJ Auxerre (0-1) et RC Strasbourg (1-2), soit la meilleure série du club cette saison. Enfin, Désiré Doué (20 ans) pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 depuis le début de sa carrière (57 matches avec Rennes, 42 sous le maillot parisien avant la rencontre).