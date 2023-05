Claude Makelele prend la défense du PSG

Leader avec six points d’avance, le PSG a encore quatre matches pour s’offrir le championnat de France. Claude Makelele, ancien joueur des Rouge & Bleu, a tenu à défendre la défense du club de la capitale.

Claude Makelele a joué les trois dernières saisons de sa carrière au PSG (2008-2011). Le milieu de terrain, qui a été capitaine des Rouge & Bleu, avait ensuite intégré le staff de Carlo Ancelotti puis de Laurent Blanc (2011-2014). Dans une interview accordée à l’Equipe, l’ancien international français a tenu à défendre le PSG sur cette saison 2022-2023 compliquée.

« Gagner un championnat c’est difficile »

« Je remarque que Paris est beaucoup critiqué. Ce que je sais du football, c’est qu’on ne peut pas gagner tout le temps des titres malgré l’effectif du PSG. Gagner un championnat c’est difficile, ça dure toute une saison. Il y a une telle pression des médias, des supporters, des patrons du club. C’est difficile pour les joueurs. Ils peuvent avoir les meilleurs joueurs du monde, il faut une cohésion. Tant qu’il n’y aura pas une cohésion de bas en haut au sein du club, ça sera toujours difficile. Mais ils arrivent toujours à gagner des titres, il faut les féliciter pour ça. »

Présent à Paris pour la cérémonie des Laureus Awards, Claude Makelele a aussi été questionné sur l’affaire Lionel Messi. Et l’ancien capitaine du PSG s’est désolé de la façon dont l’international argentin est traité.

« Ça me fait de la peine de voir la manière dont on critique des joueurs de ce calibre »

« Ça me fait de la peine de voir la manière dont on critique des joueurs de ce calibre. Ça s’est passé avec (Cristiano) Ronaldo à Manchester (United), ça se passe avec Messi, c’est dommage. C’est faire comprendre à ce genre de joueurs de ne plus venir dans ce Championnat (en France). C’est dommage de perdre ce genre de joueurs qui donnent du plaisir, on en a besoin. » Claude Makelele estime aussi « qu’il y a d’autres manières de sanctionner un joueur en interne. » Il a également indiqué qu’il espérait que le PSG garde Lionel Messi et que s’il devait rejoindre l’Arabie saoudite, « ce sera son choix professionnel. Il a tellement fait, il a le droit de se faire plaisir.«

A voir aussi : Henry : « Ce sont toujours les mêmes problèmes au PSG »