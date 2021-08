Clauss : “Messi au PSG, ça va faire du bien à la L1, et à la France en général”

Meilleur latéral droit de la saison 2020/21 récompensé d’un trophée UNFP, le lensois Jonathan Clauss (28 ans) a pour modèle Daniel Alves. Mais après avoir joué Neymar il va avoir l’opportunité de croiser la dernière recrue du PSG Lionel Messi, un rêve.

“Pour moi c’est exceptionnel. J’avais comme rêve d’un jour rencontrer Neymar. L’année dernière, au Parc des Princes, je me suis arrêté en le voyant arriver sur le terrain. Je me disais “c’est dingue il est là”. J’avais pris une réflexion par le préparateur physique, qui me disait “oh, tu t’échauffes !”. Je lui avais dit en retour “Attends, deux secondes”. J’avais juste envie de le regarder”, raconte le joueur lensois à Footballogue. “Messi, c’est quelqu’un qu’on a connu au travers de la télé, et aujourd’hui les gens viendront au stade pour le voir et nous on sera sur le terrain face à lui, le meilleur joueur du monde… Ça va faire du bien à la Ligue 1, et à la France en général.“