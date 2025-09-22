Clean sheets, Marquinhos… Les chiffres clés avant OM / PSG

Après avoir été reporté en raison des conditions climatiques à Marseille, le Classico va se jouer ce soir. Quelques heures avant cet OM / PSG, petit tour en chiffres autour de ce choc.

Le premier Classico de la saison devait se jouer hier soir. Mais en raison des fortes pluies et des orages à Marseille, la rencontre entre l’OM et le PSG a été reportée à ce lundi soir (20 heures, Ligue 1 +). Un Stade Vélodrome qui réussit bien au PSG depuis de nombreuses années. En effet, le PSG reste sur une série de 12 matches de championnat sans défaite à Marseille (9 victoires et 3 matches nuls). Le club de la capitale reste d’ailleurs sur six matches sans prendre de but au Vélodrome en Ligue 1. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, il reste sur une série de 9 matches sans défaite en championnat contre l’OM (8 victoires et 1 match nul), pour 20 buts inscrits et 2 buts encaissés. Depuis l’arrivée de QSI, le bilan est exceptionnel pour le PSG avec 34 matches pour 26 victoires, 4 matches nuls et seulement 3 défaites.

Marquinhos et son bilan exceptionnel contre Marseille

Annoncé titulaire ce soir, Marquinhos pourrait jouer son 23e Classico, un record pour un joueur du PSG. Son bilan est exceptionnel avec 18 victoires, trois matches nuls et une seule défaite. S’il arrive à garder sa cage inviolée ce soir, le PSG enchaînera un quatrième match de suite sans prendre de but en début de championnat. Ce ne lui est plus arrivé depuis la saison 2015-2016. Le record du club est à huit matches de suite en début de saison 1996-1997. Le PSG aime battre Marseille puisqu’il l’a déjà fait à 52 reprises dans son histoire. Seuls Nantes (55 défaites) et Saint-Étienne (53 défaites) ont plus été battus. Enfin, Marseille pourrait monter dans le classement des clubs qui ont pris le plus de buts contre le PSG dans son histoire. Actuellement quatrième avec 164 buts encaissés, l’OM pourrait monter sur le podium composé de Lyon (178 buts), Saint-Étienne (175 buts) et Lens (165 buts).