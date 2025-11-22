Clean sheets, séries, Marquinhos… Les chiffres avant PSG / Le Havre

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Quinze jours après sa folle victoire dans les dernières secondes sur la pelouse de Lyon (2-3), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Havre dans le cadre de la treizième journée. Les Havrais, un adversaire qui sourit au PSG puisque le club de la capitale reste sur neuf matches sans défaite contre le HAC en Ligue 1 (huit victoires et un nul). Ce sera la 42e confrontation officielle entre les deux équipes, pour un bilan largement en la faveur du PSG (24 victoires, 13 nuls et seulement quatre défaites).

Le Parc des Princes, une forteresse en Ligue 1

Sur son site internet, le PSG explique qu’il va jouer son 60e match de l’année 2025. Le record, 61 rencontres lors de l’année 2021, sera largement battu par le club de la capitale, qui jouera officiellement 66 matches en cette année 2025. En Ligue 1, le Parc des Princes est une forteresse. En effet, les champions d’Europe ont réalisé quatre clean sheets lors de leurs cinq rencontres de championnat cette saison. Enfin, s’il foule la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir, Marquinhos atteindra la barre des 500 matches sous le maillot du PSG.