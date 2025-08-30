Clean sheets, Toulouse, extérieur… Les chiffres clés avant TFC / PSG

Ce samedi soir (21 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres sur cette affiche.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace à Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’offrir une troisième victoire en trois matches de championnat cette saison et pourquoi pas enchaîner avec un troisième clean-sheet. Une rareté pour le club de la capitale en Ligue 1 en début du championnat, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des champions d’Europe. En effet, il faut remonter au début de la saison 2015-2016 (4 matches contre Lille 1-0, le Gazelec Ajaccio 2-0, Montpellier 1-0 et Monaco 3-0), pour voir une telle performance. Le record du club remonte à 1996-1997, avec huit matches consécutifs (Strasbourg 1-0, Le Havre 2-0, Nancy 0-0, Nantes 1-0, Montpellier 3-0, Monaco 0-0, Cannes 1-0 et Lens 4-0).

A voir aussi : Toulouse / PSG – Le groupe parisien avec Kvaratskhelia

79e match entre les deux équipes

Le PSG réussit plutôt bien à l’extérieur en championnat avec une seule défaite, contre Strasbourg le 3 mai dernier, lors de ses 42 derniers matches (32 succès et neuf nuls). Toulouse est d’ailleurs l’une des trois équipes, avec Strasbourg donc et Nice, qui ont battu le PSG depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien en 2023. Au Stadium, le PSG n’a perdu qu’une seule de ses 12 dernières rencontres en Ligue 1 (neuf victoires et deux matches nuls). Ce samedi soir, le PSG et Toulouse s’affronteront pour la 79e fois de leur histoire. Le bilan est largement en la faveur des Parisiens avec 46 victoires, 14 nuls et 18 défaites.