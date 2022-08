Clermont / PSG : Annoncez votre pronostic

La saison 2022-2023 de Ligue 1 débute pour les joueurs du PSG ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé). Après une éclatante victoire face au FC Nantes (4-0) au Trophée des champions, les champions de France remettent leur titre en jeu. Et afin de confirmer les bonnes intentions perçues depuis la pré-saison, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasi au complet. En effet, seuls Kylian Mbappé, la nouvelle recrue Renato Sanches et Mauro Icardi n’ont pas fait le déplacement en Auvergne pour affronter le Clermont Foot. Mais, le coach parisien pourra compter sur ses autres stars Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar Jr. Les Titis Warren Zaïre-Emery et Arnaud Kalimuendo ont également été convoqués pour affronter les Clermontois.

À moins de deux heures du coup d’envoi entre les deux formations, comment sentez-vous cette rencontre pour les Parisiens. N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous. La semaine passée, le PSG s’était largement imposé face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0). Un score annoncé ici par Celtic, Jacky fout, Yann Pastore, Lee, PSGagnant et stew. Félicitations à eux !