Après une semaine de repos, le PSG retrouvait la Ligue 1 et se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de Clermont pour la 31e journée.. Après la claque reçue face à l’AS Monaco (0-3), les Rouge & Bleu ont renoué avec la victoire le week-end dernier et de quelle manière : très belle victoire 5-1 des hommes de Mauricio Pochettino contre Lorient. Privé de nombreux joueurs (dont Keylor Navas, Angel Di Maria, Marquinhos), Mauricio Pochettino n’avait pas réservé de grande surprise dans son onze de départ avec un trio offensif Messi-Mbappé-Neymar et le retour de Sergio Ramos en tant que titulaire.

Les 35 premières minutes sont de très très grandes qualités et les parisiens mènent 2-0 grâce à un but de l’inévitable Kylian Mbappé et Neymar. À noter que la deuxième réalisation est une merveille collective de la « MNM ». Ouverture du Brésilien, contrôle poitrine et passe en profondeur de Messi pour le numéro 9 parisien qui ne laisse aucune chance. Mais on a l’habitude avec le PSG, les sautes de concentration sont fatales. Clermont réduit la marque juste avant la mi-temps (1-2). En deuxième mi-temps, les Rouge & Bleu écrasent leur adversaire grâce à deux nouveaux buts de Neymar et Mbappé. Triplé pour les deux attaquants parisiens en plus d’un autre triplé… mais de passe décisive de Leo Messi ! 6-1, une superbe préparation avant d’affronter l’OM la semaine prochaine !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Hakimi 5, Kimpembe 5, Ramos 6, Nuno Mendes 6 – Verratti 6, Danilo 6, Gueye – Messi 7,5, Mbappé 9, Neymar 8,5

