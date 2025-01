clubs allemands, Marquinhos… Les chiffres clés avant VFB / PSG

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Stuttgart en Ligue des champions. Deux heures avant le match, quelques chiffres autour de cette rencontre.

Le PSG tentera de valider sa qualification en barrages de la Ligue des champions ce mercredi soir avec le déplacement sur la pelouse de Stuttgart pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de Ligue des champions. Les deux équipes s’affronteront pour la première fois de leur histoire. Le club allemand va ainsi devenir le 51e club adversaire du PSG en Ligue des champions, le 91e en Coupe d’Europe et le 221e toutes compétitions confondues. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, les Rouge & Bleu vont participer à leur 163e match de Ligue des champions. Le bilan est de 85 victoires, 30 nuls et 47 défaites.

A voir aussi : Le PSG pourra compter sur un très grand nombre de supporters à Stuttgart

Marquinhos se rapproche des 100 matches en C1

Le PSG reste sur une série de douze matches sans défaite cette saison (huit victoires et quatre nuls). Le club de la capitale va disputer son 17e match officiel en Allemagne face aux clubs germaniques (7 matches contre le Bayern Munich, 4 matches contre le Borussia Dortmund, 2 matches contre le RB Leipzig, 1 match contre Wolfsburg, 1 match contre le Bayer Leverkusen et 1 match contre Schalke 04). Le bilan est de quatre victoires, trois nuls et neuf défaites. Ce sera également le 33e match pour le Paris Saint-Germain face à des clubs allemands pour un bilan de 15 victoires, 4 matches nuls et 13 défaites. Annoncé titulaire ce soir, Marquinhos devrait jouer son 99e match en Ligue des champions.