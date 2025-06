Clubs espagnols, compétition… Les chiffres clés avant PSG / Atlético

Ce dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte l’Atlético de Madrid en Coupe du monde des clubs. Quelques chiffres autour de cette affiche.

Quinze jours après sa victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG va retrouver la compétition avec la Coupe du monde des clubs ce dimanche soir. Le club de la capitale va disputer pour la première fois de son histoire cette compétition. Comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu, ce sera la douzième compétition officielle à laquelle va prendre part le PSG après la Ligue 1, le Championnat L2 (ex National), le Championnat National (ex D3), la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, la Ligue des champions (ex Coupe des Clubs champions), Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, la Ligue Europa (ex Coupe UEFA), la Coupe Intertoto et la Supercoupe d’Europe.

Deuxième affrontement officiel entre les deux équipes

Cette rencontre entre le PSG et l’Atlético de Madrid de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs sera le deuxième affrontement entre les deux équipes après la rencontre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions le 6 novembre dernier. Le club madrilène était devenu le dixième adversaire espagnol du PSG après le FC Barcelone, le Real Madrid, La Corogne, le Séville FC, l’Athletic Bilbao, le Valence CF, le Racing Santander, la Real Sociedad et le Gérone FC. « C’est un record pour les Rouge et Bleu, devant l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie (7 adversaires). » Michel Kollar conclut en indiquant que le PSG va jouer son 43e match officiel contre un club espagnol. Il affiche un bilan de 18 victoires, 9 nuls et 15 défaites.