Coman : « J’étais content de voir le PSG remporter la C1 »

Formé au PSG, Kingsley Coman suit toujours l’actualité du club de la capitale. Il s’est dit heureux de voir son club formateur remporter la Ligue des champions.

Joueur très prometteur du centre de formation du PSG, Kingsley Coman était devenu le plus jeune joueur de l’histoire à jouer un match officiel avec les Rouge & Bleu le 17 février 2013 à l’âge de seize ans, huit mois et quatre jours. Un record battu quelques années plus tard par Warren Zaïre-Emery (16 ans, 4 mois et 29 jours). Il jouera quatre matches avec l’équipe première avant de signer son premier contrat professionnel avec la Juventus Turin. En 2020, il a été le bourreau du PSG avec son but en finale de la Ligue des champions avec le Bayern Munich (1-0). Cinq ans plus tard, le PSG a enfin remporté cette compétition, avec une masterclass en finale contre l’Inter Milan (5-0).

A voir aussi : Edito CS : Un souffle. Une œuvre. Une promesse. Merci Paris !

« J’ai des amis très très proches et Presnel qui est comme un frère »

Dans une interview accordée à Télefoot, l’international français s’est dit content de voir son club formateur enfin soulever cette Ligue des champions. « C’était une bonne nouvelle pour Paris. J’étais présent au stade. Je l’ai vu gagner, je l’ai applaudi. J’ai crié un peu caché. J’étais content pour eux. J’ai des amis très très proches et Presnel qui est comme un frère. Ça faisait plaisir pour le club et comme ça, quand je rentre à Paris, je pense que l’on m’en voudra un peu moins. On n’oublie pas ? C’est ça qui m’a surpris. On m’a quand même dit, on n’oublie pas. Vous avez gagné chez moi en plus, c’est bon, on est quitte (rire !). »