Coman : « On ne se dit pas que l’on joue un PSG plus faible »

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre spéciale pour Kingsley Coman, qui va retrouver son club formateur. Présent en conférence de presse, il a évoqué ses retrouvailles avec son club formateur. Extraits choisis…

La présence de Kylian Mbappé

« Le coach avait insisté sur le fait qu’il pouvait être là. On a travaillé en faisant en sorte que si jamais il joue ce ne soit pas une surprise. Le Bayern favori ? Ce sont deux grandes équipes. Les dernières confrontations ont toujours été très serrées. Donc c’est compliqué de sortir un favori. Ce qui est sûr, c’est que l’on va donner le maximum pour gagner le match de demain. Mbappé titulaire demain ? Je ne sais pas. Je n’ai pas parlé à Kylian. J’ai parlé avec Kimpembe, mais pas avec Kylian. On verra demain. »

Un PSG en difficulté

« Dernièrement, ce n’était pas les meilleurs moments pour les deux équipes. Après, on a gagné les trois derniers matches. On sait que pour instaurer une série, il faut rester concentré, beaucoup travailler. Après, il y a des périodes comme ça dans le foot. Ce qui est sûr, c’est que demain le match va commencer à 0-0 et peu importe l’état de forme avant les matches. On va donner le maximum et on se dit pas que l’on joue un Paris plus faible parce que l’on sait qu’en Champions League, ils ont tendance à mettre un coup d’accélérateur.«

Son retour au Parc des Princes

« Je suis super content. Je l’ai déjà dit, mais je n’ai jamais été titulaire au Parc des Princes devant les fans. Je l’étais mais au moment du Covid, donc le stade était vide. Ce sera une sensation particulière et c’est quelque chose que j’ai attendu toute ma carrière. Donc c’est super. Plus jeune, je ne m’attendais de le faire avec le maillot d’une équipe adverse mais concernant les fans que ce soit des sifflets ou des applaudissements, même si je préfère des applaudissements, je prendrai ce qui viendra.«

Son but en finale de C1 contre le PSG

« Cela a été l’un des meilleurs moments de ma carrière. Les mois qui ont suivi étaient magnifiques. Ça fait très longtemps que je suis parti mais j’ai encore des liens avec quelques joueurs. Depuis mon départ, le club a énormément changé, actuellement je n’ai pas autant de connexion qu’avant.«